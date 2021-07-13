حقائق صادمة عن جسمك لا تدركها

المستقلة /- جسم الانسان عبارة عن خلية تتكون من ملايين الانسجة والخلايا وربما المليارات التي تقوم بمعالجة نفسها بنفسها وتطهير نفسها بنفسها وتقوم بدورتها الاعتيادية لتصحيح المشاكل وما الى ذلك.

قد نعرض أجسامنا في الكثير من الأحيان لتعب شديد نتيجة العوامل او الجهد المبذول الذي نتعرض اليه ويسبب مشاكل كثيرة في الجيم وهذه المشاكل قد تطرأ بعد مرور عدة سنوات وزيادة عمرك وتصبح خلايا وعضلات جسمك غير قادرة على إرمام نفسها بنفسها نتيجة قصور في الجسم بسبب زيادة العمر ونتيجة للحركة المفرطة.

وهنالك الكثير من الحقائق داخل جسم الانسان يجهلها الكثير ولم يطرأ ان سمعها من قبل وحتى ربما يذهل عند سماعها ومنها: