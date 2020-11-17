حفيدات كاظم الساهر يخطفن أنظار المتابعين -صورة

المستقلة /- تداولت عدة حسابات نشطة معنية بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور شهدت ظهور (سنا وآية) حفيدتى النجم العراقي “كاظم الساهر” من إبنه “وسام”، اللتين أثارتا ضجة بجمالها اللافت، مما دفع الكثيرين للتغزل بملامحها الجميلة والبحث خلفها لمعرفة المزيد عنها.

وحازت تلك الصور علي كم هائل من الإعجابات والتعليقات التى أشادت بجمال الصغيرتين ذواتا الملامح الأوروبية، فيما علّق البعض على الصور بكونهما لا يشبهان جدهما على الإطلاق وأن ملامحهما أقرب إلى والدتهما، فيما أكد آخرون أن هناك بعض التشابه في الملامح بينهما وبين الساهر..

يُذكر أن الفنان كاظم الساهر، تزوج أول مرة، عندما كان في الـ 19 من عمره، وانتهى الزواج بالطلاق، بعد أن أنجب أبناءه وسام وعمر. ويقول كاظم الساهر عن هذه التجربة: “ربما الزواج المبكر سبب فشل زيجتي الوحيدة، تزوجت وعمري 19 عامًا، وكانت هي بنفس السن تقريبًا، لم نكن ناضجَين”.

وعلي الصعيد الفنى، طرح الفنان العراقي كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان “عراقنا” عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على إنستجرام إن الأغنية إهداء منه إلى الشعب العراقى.

يُشار إلي أن كاظم الساهر، يواصل خلال الفترة الجارية، تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، ومن بينه أغنية “يا وفية” من ألحانه، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجي.وذلك بعد أن طرح مؤخراً أغنية “آه وأهين”، وهي من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر وهي الأغنية الذى قرر أن يهديها لجمهوره العربي فى عيد الحب الماضي.

جدير بالذكر أن آخر ألبومات الفنان العراقي كاظم الساهر كان بعنوان “كتاب الحب”، وتم طرحه عام 2016، وضم 17 أغنية.