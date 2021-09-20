حفل “عمرو دياب” في العقبة يسبب ضجة واسعة في الأردن

المستقلة /- بعد ما يقارب ربع ساعة من طرحها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لبيع التذاكر، نفذت جميع التذاكر المخصصة لحضور حفل النجم المصري عمرو دياب، في العقبة، حسب ما أعلنت الشركة المنظمة للحفل.

ويستعد الفنان المصري عمرو دياب بعد غيابه عن المشاركات الفنية لفترة ليست بالقليلة، لاحياء حفل غنائي ضخم في محافظة العقبة بتاريخ 15-10-2021.

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وعبر جمهور ومحبو الفنان عمرو دياب في الأردن عن حماسهم لحضور الفنان الى العقبة واحياء حفل فيها بعد غياب، بينما عبر البعض عن صدمتهم بسبب سعر التذكرة الباهظ، ونفاذها بعد ربع ساعة فقط من عرضها رغم الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها الشعب الأردني.