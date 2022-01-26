حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي بثير دهشة العالم

المستقلة /- عقدت ابنة سلطان بروناي، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، قرانها في حدث فخم استمر أسبوعا وتوج يوم الأحد بحفل فخم في القصر السلطاني.

وتزوجت الأميرة فضيلة لوبول، 36 سنة، ابنة الملياردير سلطان حسن البلقية، 75 سنة، أحد أغنى رجال العالم، من الشاب أوانج عبد الله نبيل محمود الهاشمي.

والعروس الأميرة فضيلة، خريجة جامعة كينغستون، هي التاسعة من بين أبناء السلطان الاثني عشر، وهي قائدة فريق بروناي الوطني لكرة الشبكة وناشطة في مجال الرعاية الصحية، لكنها لا تزال بعيدة عن دائرة الضوء إلى حد كبير.

وينطبق الشيء نفسه على زوجها الغامض، الذي وصفته إحدى الصحف المحلية بأنه “أجنبي وسيم”، لكنه ظل شخصية خاصة.

وتم الإعلان عن خطوبتهما في بيان صادر عن القصر في 31 ديسمبر الماضي. وبدأت احتفالات الزفاف في 16 يناير، حيث أعطى السلطان مباركته رسميا للزوجين. وأقيم الجزء الديني من الزواج يوم الخميس الماضي.

وشهد الحفل، الذي أقيم في مسجد عمر علي سيف الدين، قيام العريس بإعلان نذوره أمام مجموعة من الحاضرين من الرجال فقط، بمن فيهم السلطان، الذي قام بدور ممثل ابنته في حفل الزفاف. وشهد الاحتفال 17 طلقة تحية.

واستمرت الاحتفالات الأحد مع احتفال “استادات بيرساندينغ بينجانتين ديراجا” في قاعة مطلية بالذهب في القصر الملكي.