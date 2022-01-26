حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي بثير دهشة العالم

المستقلة /- عقدت ابنة سلطان بروناي، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، قرانها في حدث فخم استمر أسبوعا وتوج يوم الأحد بحفل فخم في القصر السلطاني.

وتزوجت الأميرة فضيلة لوبول، 36 سنة، ابنة الملياردير سلطان حسن البلقية، 75 سنة، أحد أغنى رجال العالم، من الشاب أوانج عبد الله نبيل محمود الهاشمي.

والعروس الأميرة فضيلة، خريجة جامعة كينغستون، هي التاسعة من بين أبناء السلطان الاثني عشر، وهي قائدة فريق بروناي الوطني لكرة الشبكة وناشطة في مجال الرعاية الصحية، لكنها لا تزال بعيدة عن دائرة الضوء إلى حد كبير.

وينطبق الشيء نفسه على زوجها الغامض، الذي وصفته إحدى الصحف المحلية بأنه “أجنبي وسيم”، لكنه ظل شخصية خاصة.

وتم الإعلان عن خطوبتهما في بيان صادر عن القصر في 31 ديسمبر الماضي. وبدأت احتفالات الزفاف في 16 يناير، حيث أعطى السلطان مباركته رسميا للزوجين. وأقيم الجزء الديني من الزواج يوم الخميس الماضي.

وشهد الحفل، الذي أقيم في مسجد عمر علي سيف الدين، قيام العريس بإعلان نذوره أمام مجموعة من الحاضرين من الرجال فقط، بمن فيهم السلطان، الذي قام بدور ممثل ابنته في حفل الزفاف. وشهد الاحتفال 17 طلقة تحية.

واستمرت الاحتفالات الأحد مع احتفال “استادات بيرساندينغ بينجانتين ديراجا” في قاعة مطلية بالذهب في القصر الملكي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الاطار التنسيقي يؤكد.. الإقصاء من تشكيل الحكومة سيدفعهم إلى المعارضة أو المقاطعة

اخر الاخبار

حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي بثير دهشة العالم

اخبار العراق

ملف مكافحة الفساد.. العراق يحتل المرتبة 157 ضمن قائمة شفافية الدول

اخبار العراق

طقس العراق : تأثر البلاد بتكلة هوائية باردة مع موجة أمطار وثلوج في بعض المدن

اخر الاخبار

ظهور صادم لداعية “وسيم يوسف” بعد غيابه 8 اشهر

اخر الاخبار

أمريكا توافق على صفقة أسلحة لمصر بقيمة ملياري دولار

اخر الاخبار

منى زكي مهددة بالقتل بعد فيلمها الأخير

اخر الاخبار

منى زكي مهددة بالقتل بعد فيلمها الأخير

اخر الاخبار

امير قطر سيلتقي بايدن للتشاور حول اهم القضايا الإقليمية والدولية

اخر الاخبار

استهداف منزل “محمد الحلبوسي” بـ3 صواريخ .. التفاصيل

اخر الاخبار

الاردن على موعد مع منخفض قبرصي وشديد اليوم

اخر الاخبار

ثلوج في منطقة بلاد الشام .. ماذا عن العراق ؟

اخبار العراق

وكيل وزارة الثقافة يبحث تعزيز التعاون بين الدول العربية

اخر الاخبار

أوكرانيا تزيد التوتر بين موسكو وواشنطن

اخر الاخبار

بسبب سؤال عن التضخم.. بايدن يشتم ويهين مراسل شبكة “فوكس نيوز”

اخبار العراق

اطلاق منتدى العراق للتنمية المستدامة

اخبار العراق

تحذيرات من مخاطر بيئية تلاحق هور الحويزة