حفل العقبة يؤكد نجاح عمر العبداللات جماهيريا

 

المستقلة/- أكد صوت الأردن عمر العبداللات نجاحه مرة أخرى، في حفل كبير بمدينة العقبة، حضره جمهور بالآلاف، جاؤوا ليعيشوا ليلة مع نجمهم الذي حقق في عام 2022 نجاحات متواصلة سواء في الأردن أو خارجه .

في ساحة الثورة العربية الكبرى بالعقبة والتي تتسع لأكثر من 7000 شخص، امتلأت بالجمهور الذي حضر مبكرا وعند صعود “العبداللات” المسرح ، إستقبلوه بالهتاف والترحيب والتصفيق ورد عليهم بقوله ” يا اهلا بجميع اللي شرفونا بالحفل من أهالي العقبة وزوارها من فلسطين والسعودية وجميع الدول العربية “.

ليبدأ بعدها بتقديم برنامج فني اعدّه خصيصا لهذه الحفل ، حيث مزج فيه ما بين قديمه وجديدة من أغانيه الشهيرة ، وعلى مدار ساعتين، والجمهور في حالة تفاعل تام فهو يحفظ الأغاني ويرددها مع صوت الأردن .

ان حفل العقبة بهذا الجمهور الكبير من المحبين والمعجبين والعاشقين للفن الحقيقي يؤكد العلاقة القوية بين “العبداللات” وجمهوره ، فالفن الذي يقدمه هو قريب منهم ويداعب وجدانهم ويستحضر ذاكرة الأجداد بالمفردة الجميلة القريبة للقلب واللحن الذي يلامس الروح والأداء والاحساس العالي والحضور الطيب على المسرح والعفوية والبساطة التي يتميز بها “صوت الاردن”، كل ذلك يشكل عناصر النجاح والاستمرارية .

لذلك من الطبيعي ان نجد هذا الجمهور الكبير، الذي يتابع حفلات الفنان “عمر العبداللات” أينما ذهب ، سواء في المهرجانات ، او الأماكن المفتوحة .

الحفل الذي نظمه مكتب عمر العبداللات بالتعاون مع سلطة العقبة الاقتصادية يعكس النجومية التي يتمتع بها “العبداللات” في مختلف محافظات الوطن مثلما له نجوميته في العالم العربي ومحطة نجاح جديدة في مسيرته الفنية .

و شاركت فرقة العقبة للفنون الشعبية، بفقرة فنية خلال الحفل الكبير فيما قدم الحفل الإعلامي بلال العجارمة .

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