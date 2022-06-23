حفلة.. مفاجأة نوال الزغبي الصيفية

المستقلة/- انتهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي مساء أمس الأربعاء من تصوير أحدث أعمالها الغنائية باللهجة المصرية بعنوان “حفلة”، ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز بتعاون هو الرابع بينهما.

صُورت أغنية “حفلة” على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، واستغرق التصوير يومين، اليوم الأول داخل الاستديو، واليوم الثاني على البحر وسط أجواء حماسية تُوحي بمفاجأة كبيرة للجمهور في الوطن العربي.

وتحمل أغنية “حفلة” النمط الموسيقي الايقاعي السريع، وتُقدم نوال الزغبي ستايل غنائي جديد عليها، وتحمل الأغنية كلمات هاني صارو والحان احمد زعيم وتوزيع عمرو الخضري.

ومن المُقرر طرح أغنية “حفلة” خلال فصل الصيف عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب، ومنصة انغامي بعد توقيع اتفاقية تعاون بينهما قبل أسابيع قليلة.

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