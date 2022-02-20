حظك اليوم – توقعات الأبراج 2022 الأحد

المستقلة /- يستمرّ القمر إلى يوم الأحد ببرج (الميزان الهوائيّ) لنبقى مع تأثير قمر الميزان الذي يعتبر وقت تحقيق الانسجام والتوازن بالعلاقات وللبحث عن السلام والشعور بالطمأنينة.. أجواء اجتماعيّة نعيشها و الأحاسيس مليئة بالحب والجمال.. قمر الميزان رائع بتأثيراته إنّه متدفق بالمحبة والميل لتحقيق العدل وفرص جديدة بالحياة بالعمل بالعلاقات ..

توقعات الأبراج :

الحمل

حظوظك بهذا اليوم أفضل من الأمس بسبب سمة أورانوس تجاه المشتري التي تعطيك وضع أفضل ككلّ وتحفّزك اجتماعيّاً لتبدو مشاركاً ولديك ثقة بنفسك ..تنجذب للتجمعات وتقضي وقت مريح مع الذين تثق بهم ..لديك فرص بالعمل والشراكة و العاطفة وتبدو متزن ومثالي وبإمكانك استكمال أوراق رسمية وتوقيعات مهمّة.. مزاجك يكون 85% ..العاطفة : أمورك رائعة فأنت بأفضلل الفترات ستجد خلالها السعادة ..يوم مناسب للحب والرومانسية ..وأفضل شريك خلال يومك الميزان والحمل والجوزاء والدلو والقوس والعقرب والأسد .

الثور

يوم ليس كما تتمنّى.. حيث تكون المسؤوليات كثيرة وتشعر ببعض التعب والإرهاق وحرق الأعصاب بسبب التوتر والأعمال المتراكمة ولأنّ الوقت لايخدمك.. تهتمّ بأمور المعيشة والمنزل ودفع ديون وفواتير وسواهم ..حاول أن تجد وقت للراحة وانتبه جيداً للصحّة.. مزاجك يكون 65% ..العاطفة : تبحث أكثر عن نفسك وراحتك فتكون أناني وتجد متعة بحياة بدون قيود يوم ليس مناسب للشراكة الزوجية ..وأفضل شريك خلال يومك العقرب والسرطان والثور والعذراء والحوت والجدي .

الجوزاء

تقضي يوم جميل الأثر يقدّم لك الدعم بالأمور التي تتكل على الحظ مثل مكسب مفاجئ أو تتلقى فوائد وزيادات ماديّة ..ظروفك جيدة وخاصّة بإثبات نفسك.. تتواصل مع ناس تثق بهم ويدعموك بما تريد.. قد يحمل لك بدايات جيّدة ولتعيش أجواء الحب والتسلية والتجديد و مناسب للتسوّق والشراء ..مزاجك يكون 85% ..العاطفة : يوم لا روتين فيه ومناسب لأمور الحب فالظروف جيّدة مع المشتري بالحوت واستمرار افضل فترة لك عاطفيّاً.. وافضل شريك خلال يومك الحمل والدلو والأسد والقوس والميزان والجوزاء .

السرطان

يوم ثقيل الظلّ قد تكثر فيه الهموم والمسؤوليات وتدفع نفقات إضافية ..تكون مشغول بأمور متعددة و واجبات حيث تشعر أنّ لاطاقة لك كي تؤدي ماعليك ..خاصّة ضمن المنزل وتجاه محيطك العائلي ..تميل لأن تتذكّر الماضي ..لكن حاكمك القمر لديه سمة ممتازة الأمر الذي يجعلك بحالة أفضل نوعاً ما ويساعدك بتخطي الصعاب ..مزاجك يكون 65% ..العاطفة : تعطيك سمة القمر والمشتري طبع صريح وأكثر جرأة وتميل للنقاش والجدال ولكن بطريقة بنّاءة فقد يحمل هذا اليوم صلح لخلاف ان وجد.. وأفضل شريك خلال يومك السرطان والعذراء والأسد والعقرب والحوت والجدي والثور .

الأسد

أمامك يوم مميّز يسمح لك بالتجديد و أن تبدأ خططك الشخصيّة و يعطيك انفتاح بعلاقاتك و تتلقى اتصالات وتتكلم كثيراً وتقوم بعدّة تنقلات لمسافات قريبة وتظهر بشخصية مبتهجة وتعيش التسلية من خلال الخروج من المنزل وبأن تجتمع بغيرك ..قد تهتمّ بمواضيع تخصّ الإخوة ..مزاجك يكون 85% ..العاطفة : تبدو واثقاً بنفسك و تبدي إيجابيّة بتعاملك فتعززّ بحياتك المودّة والحب .. وأفضل شريك خلال يومك الحمل والقوس والدلو والجدي والجوزاء والدلو والميزان.

العذراء

يوم مريح وبإمكانك أن تخصصّ وقتاً للاسترخاء والراحة ..تواجد القمر بالميزان يعني مزيداً من المكاسب الماديّة وتداول المال إن كان من ربح أو نفقات تصرفها ..إنّ سمات القمر بهذا اليوم خاصّة مع المشتري تكون لصالحك فتبدو اكثر دبلوماسيّة مع الجميع ولديك طريقة بالكلام مقنعة كما تربح وتكسب.. مزاجك يكون 70% ..العاطفة : عندك ثقة بنفسك وتمارس جاذبية ولديك بهذا اليوم وضع روتيني مستقرّ.. وأفضل شريك خلال يومك السرطان والعقرب والحوت والثور والجدي والحمل والعذراء .

الميزان

عندك الكثير من الأمور الإيجابية بهذا اليوم ستكون مزوّد بالنشاط ومليء تفاؤل وتوقيت مناسب لكلّ شيء ..القمر يستمرّ بتواجده عندك طوال اليوم فتزداد حظوظك وتكون أكثر جمال وجاذبية ومستعدّ لأن تسمع وتساعد الجميع ..عقلك منفتح وتميل أن تتحدّث كثيراً و فضولك عالي ..سمة أورانوس تجاه المشتري تعطيك حظ بأمور تجديد الروتين والطاقة والصحّة والربح المادّي ..مزاجك يكون 90% ..العاطفة : يوم يحمل الكثير من السعادة تكون راضٍ عن حياتك العاطفية وتلقى اهتمام خاصّ من الطرف الآخر ..وأفضل شريك خلال يومك الحمل والميزان والأسد والجوزاء والدلو والقوس .

العقرب

تتصف هذا اليوم بقلّة النشاط وتكون غير مرتاح وإحساسك عميق وتتذكر الماضي ..تتعاطف مع نفسك وقد تشعر بنوع من الحصر ..تجد سعادة بتقديم المساعدة للمحتاجين وتحب أن تكون مضحي ..لكن باليوم تتشكل سمة جيّدة للقمر ممّا يساعدك بتجاوز بعض العراقيل وقد يحدث تطوّر يخصّ وضعك المادّي وطبعاً للأفضل.. مزاجك يكون 65% ..العاطفة : هذا اليوم يحمل توتر واضح لذلك عليك تأجيل اي نقاش أو طرح موضوع واصبر ان كان الطرف الآخر لوّاماً يلقي ملاحظات ناقدة.. وأفضل شريك خلال يومك السرطان والجدي والعذراء والعقرب والحوت والحمل والثور .

القوس

بهذا اليوم الحظ حليفك حيث تعيش التجديد وتكسر الروتين وتتحررّ من التقييد ..سمة المشتري تطالك أنت تحديداً وتعطيك الفرص وتهتمّ بالصداقة والأصدقاء و لديك مفاجآت سارّة وتتلقى دعم جيّد من جهة مهمّة ..قد تحصل على فوائد ومكاسب ماديّة اكثر ممّا تتوقع.. مزاجك يكون 85% ..العاطفة : فلكيّاً كل الظروف لصالحك يعطيك هذا الوضع طاقة إيجابية وأفراح تعيشها مع من تحب أو مع صديق كما جاذبيتك عالية ..وأفضل شريك خلال يومك الميزان والحمل والجوزاء والقوس والدلو والجدي والأسد .

الجدي

حظوظك خلال اليوم لابأس بها.. لكن تبقى لديك خطط لاتتوفّق بتنفيذها.. قد تكون فظّاً بتعاملك وتتوتّر لأقلّ سبب ..تبحث عن راحتك الشخصيّة بطريقة أنانية لحدّ ما ..تسمع ببعض النميمة والكلام يطالك لأنّ القمر ببيت السمعة ..لكن ثقتك بنفسك لاتتأثّر بكلام حاسد ..تركيزك عالي نحو هدفك وطموحك ..مزاجك يكون 65% ..العاطفة : تبدو مشاعرك قوية وطاقتك العاطفية كبيرة حاول أن تتحكم بذلك.. ولديك فرص بالأجواء ابتداءً من هذا اليوم ..وأفضل شريك خلال يومك السرطان والعذراء والعقرب والحوت والثور والجدي .

الدلو

بهذا اليوم الحظوظ جيّدة..تشعر أنّ كل الظروف لصالحك وتكون قادر أن تقوم بكلّ مسؤولياتك وتقول كلمتك بكلّ حريّة.. وقت مناسب للسفر وللقيام بالنشاطات المتعددة والربح وبنواحي التعليم والفرص المادية ولديك نشاط وحيوية ودقيق بعملك وبديهتك حاضرة ..مزاجك يكون 85% ..العاطفة : جاذبيتك عالية والجو الفلكي يبشّر بعلاقة جديدة ان كنت أعزباً غالباً من خارج بيئتك قد يكون شخص غريب جداً وهذا اليوم فيه تجديد وكسر روتين ..وأفضل شريك خلال يومك الأسد والحمل والدلو والميزان والجوزاء والقوس .

الحوت

انتبه هذا اليوم خاصّة بنواحي الصحّة وراقب طريقة كلامك وتعاملك مع الآخرين ..لاتنتظر الحلول هذه الفترة إذ تقلّ الحظوظ بسبب سمات سلبية فتكون شخص مندفع غضوب سريع التأثر والعصبية وتنقصك الدبلوماسية ..تشعر أنّ ظروفك ليست كما تريد.. أوقات تبدو مستسلم فتتكاسل وتميل للانطواء و تنقصك الحماسة.. مزاجك 60% ..العاطفة : الوضع هذا اليوم مربك وطبعك عصبيّ وتكون اكثر حساسيّه للكلام لذا انصحك بالحفاظ على الروتين قدر الإمكان.. وافضل شريك خلال يومك العقرب والثور والحوت والجدي والسرطان والعذراء.