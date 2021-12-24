حظر احتفالات العام الجديد في هذه الدولة

المستقلة /- شددت إيطاليا القيود لكبح زيادة كبيرة في إصابات كورونا، إذ حظرت جميع الاحتفالات العامة بالعام الجديد، مع ارتفاع الإصابات اليومية إلى مستوى قياسي.

وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا إن وضع الكمامة سيكون إلزامياً في المواصلات والأماكن العامة مثل المسارح ودور السينما والفعاليات الرياضية.

وعلاوة على ذلك سيتم حظر الحفلات والتجمعات بالأماكن المفتوحة حتى 31 يناير/كانون الثاني، كما ستُغلق صالات وأندية الرقص حتى ذلك الموعد، في مسعى لمنع التجمعات الكبيرة خلال فترة العطلة.

جاء الإعلان في يوم سجلت فيه إيطاليا زيادة قياسية في إصابات كورونا بلغت 44595 حالة، وهي زيادة تجاوزت 70% في غضون أسبوع فقط، مع اتساع انتشار سلالة أوميكرون الشديدة العدوى في أنحاء البلاد.

وبدأ عدد الوفيات في الارتفاع أيضاً، إذ زادت 168 حالة اليوم الخميس، وهو أكبر عدد منذ مايو/أيار.

وقال سبيرانتسا إن حوالي 89% من الإيطاليين حصلوا على التطعيمات، لكن الحكومة تود تسريع طرح الجرعة الثالثة التنشيطية، والتي يُنظر إليها باعتبارها الأكثر فاعلية في الحماية من السلالة “أوميكرون” التي تجتاح أوروبا والولايات المتحدة.

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