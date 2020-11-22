حصيلة هجوم داعش شمالي صلاح الدين يرتفع الى 18 ضحية وجريحا

المستقلة/… أفاد مصدر أمني بارتفاع حصيلة هجوم مسلحي داعش عبر كمين في منطقة المسحك بقضاء بيجي شمالي صلاح الدين الى 18 ضحية وجريحا.

وقال المصدر إن “حصيلة كمين داعش في منطقة المسحك ارتفعت الى 10 ضحايا بينهم 5 أفراد شرطة أحدهم العقيد ابراهيم معجل ابراهيم مدير شرطة المسحك، إضافة إلى عنصرين من الجيش، وعنصرين من الحشد الشعبي، وكذلك مدنيين اثنين”.

وأوضح أن المدنيين الاثنين سقطا خلال انفجار عبوة ناسفة، قبل أن يجر مسلحو داعش قوات الأمن إلى الكمين.

وأشار إلى أن 8 جرحى سقطوا أيضاً جراء الهجوم وهم من أفراد الأمن والمدنيين الذين ساندوا قوات الأمن، إذ لا يزال الجرحى يتلقون العلاج.

وأكد وصول قوة من فوج مغاوير صلاح الدين الرابع الى منطقة المسحك لملاحقة وتعقب جيوب وعناصر داعش في مناطق شمالي بيجي وناحية الزوية والمسحك. (النهاية)