حصيلة جديدة لمصادمات الناصرية 3 ضحايا و70 جريحاً

المستقلة /… أفاد مصدر أمني بارتفاع حصيلة المصادمات التي وقعت بين انصار التيار الصدري، ومتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر للـ (المستقلة).. الجمعة إن “حصيلة المصادمات ارتفعت إلى 3 ضحايا و70 جريحاً، 5 منهم من القوات الامنية”.

وكانت السلطات الأمنية فرضت حظر التجوال في مدينة الناصرية على خلفية أعمال العنف والصدامات العنيفة بين المتظاهرين وأنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقال مدير الشرطة في ذي قار حازم الوائلي من منصبه، وعينت اللواء عودة سالم عبود بدلاً عنه، مشيرا إلى إحالة الوائلي للتحقيق على خلفية أعمال العنف التي شهدتها الناصرية.

وكان أنصار الصدر، بينهم مسلحون، قد اقتحموا ساحة الحبوبي، معقل المتظاهرين المناهضين للنخبة السياسية المتهمة بالفساد، ما أشعل صدامات عنيفة بين الجانبين. (النهاية)