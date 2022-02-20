حشرات تنام معك بالفراش وتسبب لك الأمراض.. تخلص منها

المستقلة /- حشرات الفراش تتغذّى على دم الإنسان عندما يكون نائماً. فهي تنشط في الليل. وعلى الرغم من أنّها توجد في كافّة أنحاء المنزل. إلا أنّه يمكن إيجادها بشكل أكبر داخل غرف النوم على السرير والوسادات والأغطية.

علامات وجود حشرات الفراش في المنزل:

1-في حال استيقظ الشخص وهو يشعر بالحكة بمناطق من جسمه لم يكن يشعر بها قبل خلوده إلى النوم فمن المرجح أنّها بسبب وجود حشرات الفراش في غرفته.

2- بقع دم على شراشف السرير أو الوسادة.

3- بقع داكنة أو محمرة من براز حشرات الفراش على شراشف السرير. بقع من أعضاء الحشرات مثل القشرة أو الجلد.

4- رائحة عفن كريهة ناتجة من غدد الحشرات.

طريقة التخلص من حشرات الفراش:

1- تغليف أيّ غرض يخرج من الغرفة التي وجدت بها حشرات الفراش في كيس بلاستيكيّ لمعالجته.

2- إفراغ كيس المكنسة الكهربائيّة بعد كلّ استخدام.

3- تكسير قطع الأثاث التي لا يمكن معالجتها والتخلص منها حتى لا يأخذها شخص آخر، ويعاني من نفس المشكلة.