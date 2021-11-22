حسين عرب : مستعدون للانفتاح على القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة

المستقلة/-أبدى تحالف العراق المستقل، استعداده الانفتاح على جميع القوى والاحزاب السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا على عدم وجود خطوط حمراء لديه على أية جهة سياسية.

وقال عضو التحالف حسين عرب في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “تحالف العراق المستقل سيشرع بإجراء حوار مسؤول مع الجميع دون استثناء بعد مصادقة نتائج الانتخابات”.

واضاف ان “مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية ستبدأ فعليا بعد مصادقة نتائج الانتخابات البرلمانية”، لافتا إلى أنه “ليست لدينا أي خطوط حمراء على أحد في بغداد”.

ويرى مراقبون وسياسيون أن التناغم الذي حدث مؤخرا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي قد يشكل بوابة لحلحلة الأمور وتشكيل تحالف بين الجانبين.