حسين سعيد ينفي خبر وفاته

المستقلة/- نفى نجم الكرة العراقية حسين سعيد الانباء التي تداولها مدونون على موقع الفيسبوك بشأن وفاة.

وأكد الرئيس السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم، ورئيس لجنة المسابقات في اتحاد غرب اسيا في مقطع فيديو انه بصحة جيدة ويمارس تدريبات اللياقة البدنية مبديا استغرابه من تداول نبأ وفاته.

وكتب سعيد على صفحة في موقع فيسبوك ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..الآن بعد الإنتهاء من التمارين الرياضية.. اعتزازي وتقديري..  حسين سعيد .. ١٥-١-٢٠٢٢.

وكانت عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قد اشارت الى وفاة الكابتن حسين سعيد دون بيان التفاصيل.

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