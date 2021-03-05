حسين الصدر : زيارة البابا تمثل عمق العلاقات بين الأديان السماوية

المستقلة/- اعرب المرجع الديني اية الله حسين إسماعيل الصدر عن ترحيبه “ترحيبا كبيرا” بزيارة البابا فرنسيس الى العراق.

وقال الصدر في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الجمعة “يحل اليوم على أرض الرافدين ضيفاً عزيزاً قداسة البابا فرنسيس زائراً لبلاد الحضارات والتاريخ ،بلاد الأديان والطوائف ،بلاد المحبة والأخوة ،وبهذه المناسبة العزيزة نرحب ترحيباً كبيراً بهذه الزيارة”.

ووصف الزيارة بأنها “تمثل عمق أواصر العلاقات بين الأديان السماوية والتي حملت الأخوة الأنسانية في مقدمة أهدافها وغاياتها الكبرى”.

وأشار الى “ان هذه الزيارة ستشد أكف بعضنا لبعض بمزيد من الحب لأبناء هذا الوطن من كل الأديان والمذاهب والأنتماءات وتحث أبناء العراق على تواصل المودة بين ابناء الوطن الواحد ليبقى اسم بلدنا عزيزاً كبيراً في نفوسنا يعمل كل منا في اختصاصه لخدمة الأنسانية جمعاء وخدمة أبناء العراق بشكل خاص”.