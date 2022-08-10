حسين الجسمي يقدم فرَكتوزي من أشعار مانع سعيد العتيبه

المستقلة/- من أشعار مانع سعيد العتيبه، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي من رؤيته وألحانه أغنية جديدة من اللون الغنائي الإماراتي حملت عنوان “فرَكتوزي” وتعني “سكر الفاكهة” حيث وصف بها طباع وخفة دم محبوبته، وتحتوي القصيدة أيضاً على الكثير من المحبة التي ينبض بها القلب، ويقول فيها:

شفت ظبي الدار وارد للشريعة

وابتهَت وصابني منّه حِفوزي

وزاد وسط القلب دقاتٍ سريعة

من نظَرتَه لي عويده عود موزي

طبيعة الجمع و الفتنه

في منصات الحسن دايم يفوزي

أشقر الخدين وعيونه وسيعة

وتعاون الجسمي في توزيع أغنية “فرَكتوزي” مع الموزع الموسيقي زيد عادل وقام بتسجيل الإيقاعات سمير القطان، والجيتارات فرشيد ادهمي، ليقوم بتنفيذ المكساج والماستر م.جاسم محمد.

وعرضت الأغنية الجديدة “فرَكتوزي” بشكل حصري عبر قناة الفنان حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube ، وعبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة، ومن خلال أثير جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

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