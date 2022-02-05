حسين الجسمي يعلن عن “دولة غرام”

المستقلة/- “دولة غرام” هو عنوان الاغنية الجديدة للفنان الإماراتي حسين الجسمي ، من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحي، وألحان مبارك بالعود العامري، ومن توزيع إبراهيم السويدي.

حملت الاغنية كلمات غزلية عاطفية، فيها وصف مشاعر الشوق بأسلوب جميل جداً، والذي يقول فيها مطلعها:

أنت لي مسموح قـلبي تستـغله

دام هو بـالشوق لك فياض فيضه

ينبض ابحبك وفضالـك مـحله

لك دفا بشـتاه ويبردك قـيضه

و تم طرح أغنية “دولة غرام” عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في YouTube، متضمنة كلمات الأغنية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة، وعبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.