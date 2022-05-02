حسين الجسمي يعايد الجمهور بـ “طير المحبة”

المستقلة/- من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم “فزاع”، ولي عهد دبي، يعايد الفنان الإماراتي حسين الجسمي الجمهور الخليجي والعربي بمناسبة عيد الفطر المبارك، بطرح أغنية “طير المحبة”، التي تضمنت كلمات مؤثرة فيها الإبداع في وصف صدق المحبة، حيث يقول فيها:

طير المحبة كفخ ياضامر السرجوف

وعلى طوى الضلوع صدر اللي يبيك اوكر

لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف

وتسأل القلب قال القلب لا تنكر

تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف

أما على الصد والهجران ماتشكر

بنات آدم وحواء من عنود النوف

واللي الى عرضت جمالها يسكر..

وتمنى الجسمي بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك أعمق الأمنيات بعيد سعيد مملوء بالفرحة والحب والسعادة لجميع أبناء الوطن العربي المحتفلين، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل كل أيامنا المقبلة أعياد وفرح وخير، وقال: “أسأل الله تعالى لكم سعادة دائمة وفرحة لا تفارق قلوبكم”.

وحملت أغنية “طير المحبة” ألحان الفنان فايز السعيد، و توزيع موسيقي للموزع نور هاشم، وقام بعملية المكساج والماستر م. جاسم محمد، وطُرحت في قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، من خلال فيديو مُمنتج متضمناً كلمات الأغنية، بالاضافة الى نشرها عبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.