حسين الجسمي يعايد الأمهات بأغنية “أمي جنة”

المستقلة/- بمناسبة عيد الأم السنوي، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي من رؤيته الموسيقية وألحانه، أغنية بعنوان “أمي جنة” عبر من خلالها عن المشاعر الجياشة والحب الإستثنائي للأم، وبأسلوب جديد وصفها بكل احساس جميل وكلمات معبرة قال فيها:

أمي جنة الله يقول

أمي علمتني الأصول

أمي بيها الخير اشوف

أمي دنيا وبيها اطوف

أمي دكتوره ودوا

أمي “اعز” من الهوا

أمي ما تعرف حقد

أمي أحلى من الورد

كون احوّل عمري إلها

كون آنا اموتن قبلها

أمي من نجوع ناكل من ايديها

شقد احب سوالف امي

من رحت فدوة لحچيها

ما أقلك أمي كعبه

وما أقلك بيها اطوف

بس اقلّك أمي عين

وبليّا عين شلون أشوف

و تعاون الجسمي في أغنية “أمي جنة” مع الشاعر كرار الدلفي، ومع الموزع الموسيقي زيد عادل، ومكساج وماستر: م. جاسم محمد.

و طُرحت أغنية “أمي جنة” من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، من خلال فيديو مُمنتج متضمناً كلمات الأغنية، بالاضافة الى نشرها عبر جميع الإذاعات الاماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.