حسين الجسمي يطلق “تعافينا” بمناسبة يوم الصحة العالمي

بالتعاون  مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع

المستقلة/- بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمناسبة يوم الصحة العالمي، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي بصوته أغنية “تعافينا”، من كلمات وألحان سيف فاضل، و توزيع موسيقي أحمد الرضوان، ومكساج وماستر محمد عصمت.

ودائماً ما يكون للفنان حسين الجسمي تعاونات هادفة وبناء مع مختلفة الجهات الحكومية والوطنية، والتي تستثمر دائماً في الصالح العام للوطن وأبنائه والمقيمين، وأصبحت ركيزة هامة في التعاونات بين الفنان والوطن، حيث تهدف أغنية “تعافينا” الى اظهار قوة الإرادة ونتائجها المثمرة، أمام التحديات التي واجهها العالم في الفترة الماضية، والتي قال فيها:

بديناها على قوة

توحّدنا تباعدنا وواجهنا

و تعافينا ونحن أقوى

تعلّمنا بأنْ لا شيء يعجزنا

ووقت الشدة تبين معادنا

صفوفنا بوقفة جبل

كلٍّ مع الثاني كِـمَل

إنجاز يُضرب به المثل

تحدّي نهواه

إيماننا علم و عمل

وإصرار ما يعرف ملل

بنعيد تعريف الأمل

و نصيغ معناه و بالحب نحياه

متّحدين و متحدّين

وقد طرح العمل الإنساني الإجتماعي “تعافينا” من خلال قناة الفنان حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، من خلال فيديو مصوّر ومُمنتج، بالاضافة الى نشرها عبر جميع الإذاعات الاماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

نواب البصرة يدعون لفتح معبر الشلامجة اسوة بمنافذ كردستان

اخبار العراق

بدء حصاد الحنطة والشعير في ميسان

اخر الاخبار

عودة سفيري الرياض والكويت الى بيروت

اخر الاخبار

اتفاق علييف وباشينيان في اجتماع بروكسل الأخير قد يزعج بوتين

اخبار العراق

طيلة شهر رمضان ..القشلة تستضيف فعاليات ثقافية بعد الافطار

اخر الاخبار

”صافي سالينا” يحظى بإشادة كبيرة من الجمهور المغربي

اخر الاخبار

العبقري الذي أنجبته “شوشا” مركز الموسيقى

اخر الاخبار

العبقري الذي أنجبته “شوشا” مركز الموسيقى

اخر الاخبار

روسيا ترحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن وتعده فرصة لإحلال السلام

اخر الاخبار

العلاقات التركية المصرية – ودورهما المركزي في المنطقة

اخبار العراق

شاب يتسلل إلى مدرسة بنات ويطعن إحدى الطالبات بآلة حادة

عامة ومنوعات

دراسة جديدة : علاج الواقع الافتراضي يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بالذهان

اخر الاخبار

ليكيب الفرنسية : تعديل قانوني قد يتيح لباريس سان جيرمان التجديد لمبابي

اخر الاخبار

صحيفة البريطانية : إنفانتينو يرغب في تنظيم كأس العالم كل 3 سنوات

اخر الاخبار

تركيا تستعد لتسليم ملف محاكمة الصحافي جمال خاشقجي إلى الرياض

اخر الاخبار

بريطانيا : استراتيجية جديدة للطاقة كخطة للتخلص من التبعية للغاز والنفط

اخر الاخبار

برنامج رامز جلال ينقذ مواطنا مصريا من الموت