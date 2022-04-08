حسين الجسمي يطلق “تعافينا” بمناسبة يوم الصحة العالمي

المستقلة/- بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمناسبة يوم الصحة العالمي، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي بصوته أغنية “تعافينا”، من كلمات وألحان سيف فاضل، و توزيع موسيقي أحمد الرضوان، ومكساج وماستر محمد عصمت.

ودائماً ما يكون للفنان حسين الجسمي تعاونات هادفة وبناء مع مختلفة الجهات الحكومية والوطنية، والتي تستثمر دائماً في الصالح العام للوطن وأبنائه والمقيمين، وأصبحت ركيزة هامة في التعاونات بين الفنان والوطن، حيث تهدف أغنية “تعافينا” الى اظهار قوة الإرادة ونتائجها المثمرة، أمام التحديات التي واجهها العالم في الفترة الماضية، والتي قال فيها:

بديناها على قوة

توحّدنا تباعدنا وواجهنا

و تعافينا ونحن أقوى

تعلّمنا بأنْ لا شيء يعجزنا

ووقت الشدة تبين معادنا

صفوفنا بوقفة جبل

كلٍّ مع الثاني كِـمَل

إنجاز يُضرب به المثل

تحدّي نهواه

إيماننا علم و عمل

وإصرار ما يعرف ملل

بنعيد تعريف الأمل

و نصيغ معناه و بالحب نحياه

متّحدين و متحدّين

وقد طرح العمل الإنساني الإجتماعي “تعافينا” من خلال قناة الفنان حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، من خلال فيديو مصوّر ومُمنتج، بالاضافة الى نشرها عبر جميع الإذاعات الاماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.