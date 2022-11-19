حسين الجسمي يحدد ابو ظبي مكانا لحفله المقبل

للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

المستقلة/- أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن موعد حفلته الغنائية المقبلة ضمن جولته الغنائية لعام 2022، مبينا أنها ستكون في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحدد موقع الحفل في قصر الحصن يوم الخميس الموافق 1 كانون الاول/ديسمبر 2022، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ51 لإتحاد دولة الإمارات.

و قال الجسمي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: “محطتنا القادمة في قلبي وروحي ومحبوبتي الإمارات .. نحتفل لها معكم باليوم الوطني الـ51، نغنّي معاً فخراً وابتهاجاً باتحادنا الغالي في قصر الحصن بعاصمتنا أبوظبي يوم 1 ديسمبر”.

ويأتي حفل الجسمي في مسرح قصر الحصن، ضمن احتفالات إمارة أبوظبي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ51، من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

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