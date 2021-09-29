حسين الجسمي يتغنّى بجمال رمش المحبوب الـ”فتاك”

لمستقلة/- من أشعار الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان، أصدر الفنان حسين الجسمي “السفير المفوّض فوق العادة” أغنية عاطفية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان “فتاك”، وتوزيع المايسترو وليد فايد، وتحمل في كلماتها معاني جميلة في العشق والشوق، والذي قال في مطلعها:

يا رفيع الذوق

لك ضناني الشوق

وما احتملت البين

رمشك الفتّاك

يــــذبــح وهــلّاك

من حلات العين في عيوني لاح

خـدّك الوضّاح .. كالبروق تبين

وطُرحت أغنية “فتاك” عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، بفيديو مُمنتج متضمناً كلمات الأغنية، بالاضافة الى نشرها عبر جميع الإذاعات الاماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات وسماعها.