حسين الجسمي: يارب تكون بخير

المستقلة/-بأمنيات الخير والتفاؤل في العام الجديد 2023، افتتح الفنان الإماراتي حسين الجسمي إصداراته الغنائية في السنة الجديدة من بوابة اللون الغنائي المصري كلاماً ولحناً، واضعاً لمساته الإبداعية في تلحينها وغنائها.

تحمل الأغنية عنوان “يارب تكون بخير”، وفيها الكثير من المعاني والأحاسيس الجميلة، والذي يجدد تعاونه بها مع الشاعر المصري المتميز تامر حسين، والموزع الموسيقي علي فتح الله الذي زادها عذوبة وجمالاً بعملية المكس والماستر، حيث تحمل اللون العاطفي في كلماتها وأسلوبها الغنائي والذي يقول في مطلعها:

يارب تكون بخير

دى أهم حاجه عندي

بعديها حاجات كتير

إنسى الزعل وعديِ

بَعدك فضي المكان

وإتقفِلت البيبان

و تم عرض أغنية “يارب تكون بخير” من خلال فيديو ممنتج متضمن كلمات الأغنية حصرياً عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube ، بالاضافة الى نشرها وعرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

طالبه بوقف القمع ودعم روسيا..بوريل يلتقي وزير خارجية إيران

اخبار فلسطين

وفاة أحد أبرز الأسرى الفلسطينيين في السجون الاحتلال

اخر الاخبار

الشبكة العربية لتعزيز النزاهة: مكافحة الفساد مطلب واولوية بالغة الأهمية

اخر الاخبار

نداء لصباحات بعيدة.. تأملات في سيرة ذاتية

اخبار فلسطين

اصدار جديد ..المغيبات النساء والمدن الفلسطينية حتى سنة 1948

اخبار السعودية

انطلاق الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول التعاون…

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

طالبه بوقف القمع ودعم روسيا..بوريل يلتقي وزير خارجية إيران

اخر الاخبار

الشبكة العربية لتعزيز النزاهة: مكافحة الفساد مطلب واولوية بالغة الأهمية

اخبار فلسطين

اصدار جديد ..المغيبات النساء والمدن الفلسطينية حتى سنة 1948

اخبار السعودية

انطلاق الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول التعاون الإسلامي المستقلة/- انطلقت في مدينة جدة أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي يومي 20 و21 كانون الاول/ديسمبر 2022. ويناقش الاجتماع الوزاري الأول من نوعه لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشروع إقرار “اتفاقية مكة المكرمة”، ويحظى بمشاركة دولية رفيعة المستوى من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول)، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت)، وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة. وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه أن “اتفاقية مكة المكرمة” تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء في المنظمة، من خلال آليات فعالة للمنع، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة. وجدد الأمين العام شكره الخالص والعميق للمملكة العربية السعودية، على مبادرتها الكريمة بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة بدعوتها لاستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي. ودعا للانخراط في مسار مكافحة الفساد من خلال التوقيع والمصادقة على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد وفقا لأنظمتها القانونية وبما يتماشى مع تطلعات الدول الأعضاء ورؤاهم في مجال مكافحة الفساد.

اخر الاخبار

حسين الجسمي: يارب تكون بخير

اخبار العراق

البيان الختامي لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بدورته الثانية

اخر الاخبار

السوداني يصل إلى العاصمة الأردنية عمان بمشاركة في مؤتمر بغداد 2 .

اخر الاخبار

السوداني يصل إلى العاصمة الأردنية عمان بمشاركة في مؤتمر بغداد 2 .

اخر الاخبار

السوداني يتوجه الى عمان للمشاركة في مؤتمر بغداد بنسخته الثانية

اخر الاخبار

ماغي فرح تتوقع لأبراج 2023

اخبار العراق

محافظ البصرة يؤكد تأجيل حسم ملف الغرامات لأصحاب محطات الوقود

اخبار العراق

الخروقات الأمنية.. الحكيم يحذر من مخطط شيطاني يحاك للعراق

اخبار العراق

المنتخب الكويتي يستعد للمشاركة في خليجي 25 بالبصرة

اخر الاخبار

شرطة النجف.. القبض على ستة مروجين للمخدرات باحد الأحياء الشمالية

اخر الاخبار

ما حقيقة انفصال نادين الراسي عن خطيبها مجد دعبول ..؟

اخبار العراق

بعد تصريحات السوداني يوم أمس ..انخفاض سعر صرف الدولار ببغداد اليوم

اخر الاخبار

اليوم .. 7 مباريات في الجولة الحادية عشرة من الدوري العراقي