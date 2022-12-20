حسين الجسمي: يارب تكون بخير

المستقلة/-بأمنيات الخير والتفاؤل في العام الجديد 2023، افتتح الفنان الإماراتي حسين الجسمي إصداراته الغنائية في السنة الجديدة من بوابة اللون الغنائي المصري كلاماً ولحناً، واضعاً لمساته الإبداعية في تلحينها وغنائها.

تحمل الأغنية عنوان “يارب تكون بخير”، وفيها الكثير من المعاني والأحاسيس الجميلة، والذي يجدد تعاونه بها مع الشاعر المصري المتميز تامر حسين، والموزع الموسيقي علي فتح الله الذي زادها عذوبة وجمالاً بعملية المكس والماستر، حيث تحمل اللون العاطفي في كلماتها وأسلوبها الغنائي والذي يقول في مطلعها:

يارب تكون بخير

دى أهم حاجه عندي

بعديها حاجات كتير

إنسى الزعل وعديِ

بَعدك فضي المكان

وإتقفِلت البيبان

و تم عرض أغنية “يارب تكون بخير” من خلال فيديو ممنتج متضمن كلمات الأغنية حصرياً عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube ، بالاضافة الى نشرها وعرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.