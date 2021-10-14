حسين الجسمي “دق القلب” للأغنية العراقية

المستقلة/-أغنية جديدة من اللون الغنائي العراقي، طرحها سعادة الفنان الإماراتي حسين الجسمي “السفير المفوض فوق العادة” بعنوان “دق القلب”، يتعاون بها مع الشاعر العراقي رامي العبودي، متضمنة كلمات عاطفية تحمل أحاسيس العاشق الذي يصف عشقه بأسلوب مميز مختلف، حيث أتقن أداء اللهجة العراقية المحببة لدى الكثير في بلدان الوطن العربي، ويقول في كلماتها:

دماره .. أستاهل دمــاره

خل تحرگني نـاره

خلانـي واگع بالعشگ

وما اطفّيها الجگـاره

إثاره .. حبـه غيـر اثـاره

موّتنـي بسمـاره

لـمّن اشوفه ارتبـك .. وتصعـد الحراره

إلهي ..عبـدك يا إلهي

لافـــــت انتبـاهــي

مو خلقه كاتلنـي كتـل

هنيـال اهلـه وجــاره

إشاره .. لو أشــر بإشاره

اروحلـه طياره

هذا العليه دگ الگلب

ودورت عنـه دواره

ويتعاون الجسمي بالأغنية الجديدة “دق القلب” مع الفنان العراقي نور الزين في تلحين الأغنية، ويجدد تعاونه في التوزيع الموسيقي ومكساج وماستر مع الفنان حسام كامل، وقد تميز اللحن والتوزيع باستخدام الآلات الغربية الى جانب الإيقاع الخليجي الممزوج بالعراقي.

هذا وقد طُرحت أغنية “دق القلب” من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

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