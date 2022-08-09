حسن نصر الله: اليد التي ستمتد إلى ثروات لبنان ستُقطع

المستقلة/- أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله “أن الحزب سينتظر في الأيام المقبلة ما ستأتي به أجوبة العدو حول مطالب لبنان بشأن ترسيم الحدود.. ولكن يجب أن نكون جاهزين لكافة الاحتمالات”.

ودعا حسن نصرالله “اللبنانيين و جمهور المقاومة والمجاهدين إلى الجهوزية والاستعداد لكافة الاحتمالات لأنه ليس من المسموح بعد اليوم نهب ثرواتنا”.

وأضاف في كلمة ألقاها صباح الثلاثاء في ذكرى عاشوراء، أنه في”الأيّام القليلة الماضية، سمعنا العديد من التصريحات والتهديدات تجاه لبنان. أما في لبنان فحسابكم هو حساب آخر، وخبرتونا سابقا وما حرب تموز ببعيدة، فلا تخطأوا مع لبنان ولا مع شعبه”.

وشدد على أن “اليد الّتي ستمتد إلى أي ثروة من ثرواتنا ستُقطع، تمامًا كاليد الّتي امتدت إلى أرضنا وإلى قرانا ومدننا ودمنا”.

وتابع “أقول للأمريكيين والإسرائيليين، لبنان وشعبه لا يمكن أن يتسامح بعد اليوم في نهب ثرواته، نحن وصلنا إلى آخر الخط وسنذهب إلى آخر الطريق، فلا يجربنا أحد .. ونحن بهذه المعركة جادون لأبعد درجات الجدية”.

وحذر الامين نصر الله من أي محاولات إسرائيلية لتوسيع استهدافها قادة فلسطينيين إلى لبنان.

وقال  “سمعنا في الأيام الماضية انهم يخططون لاغتيال قادة في الجهاد الإسلامي أو حماس أو في الفصائل الفلسطينية في خارج فلسطين المحتلة ومنها لبنان، في يوم عاشوراء نقول لهذا العدو إن أي اعتداء على أي إنسان في لبنان لن يبقى بدون عقاب ولن يبقى بدون رد”.

 

 

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