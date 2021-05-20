حسن الرداد يفجر مفاجأة عن وفاة سمير غانم

المستقلة /- نعى الفنان ” حسن الرداد ” وفاة الفنان ” سمير غانم ” والد زوجته الفنانة ” إيمي سمير غانم ” الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس بعد صراع مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا ومشاكل في الكلى .

فكتب حسن الرداد في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” إنا لله وإنا اليه راجعون .. وداعا حمايا الغالى وأطيب إنسان قابلته فى حياتى .. أرجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له بالرحمة إن شاء الله ” .

وكشف حسن الرداد عن مفاجأة حول سبب وفاة سمير غانم بأنها ليست بسبب فيروس كورونا .. فتابع قائلا : ” ملحوظة : الوفاة ليست بسبب كورونا ” .

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