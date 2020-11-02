حسناء عراقية تفوز بلقب ملكة جمال المراهقات الدولية 2020 ـ 2021 ..صور

المستقلة /علاء السوداني /.. فازت الحسناء العراقية تبارك الجبوري بلقب “ملكة جمال المراهقات الدولية لعام 2020 ـ 2021″ Miss teen International” بعد تباريها على اللقب في المسابقة الجمالية الدولية التي جرت في لبنان مع مشتركات من مختلف الجنسيات العربية.

ونظمة شركة أم سي “mC” الدولية حفلا ضخماً في كازينو لبنان، بحضور نخبة كبيرة من أهل الفنّ والمجتمع والشخصيات الدبلوماسية والسياسية والاجتماعية والإعلامية إضافة الى مجموعة من الشخصيات العامة والمشاهير ورموز المجتمع وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية.

وفي نهاية الحفل توجت “mC” الدولية الحسناء تبارك الجبوري باللقب وألبستها الوشاح والتاج وسلمتها الشهادة.

الملكة تبارك الجبوري اوجزت رسالتها بالقول: “أقول وبكل فخر أنني فزت بلقب ملكة جمال المراهقات الدولية، وأنا الآتية من العراق الباكي إلى لبنان الجريح، ورسالتي هي بلسَمَ جراح بلدي الثاني لبنان وكفكف دموع بلدي العراق” .

وكسائر ملكات الجمال تضمنت رسالة نشر ثقافة السلام، ومساعدة الفقراء واللاجئين .