حسم (1226) دعوى مخدرات في محكمتي العمارة والرصافة عام 2021

صورة ارشيفية

المستقلة/- اعلنت رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية ان محكمة جنح العمارة حسمت (219) دعوى من دعاوى المخدرات خلال عام 2021 في مركز المحافظة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “محكمة جنح العمارة حسمت (219) دعوى من دعاوى المخدرات أصدرت فيها احكاماً  مختلفة”.

واضاف ان “محكمة جنح العمارة نظرت جميع دعاوى المخدرات لعام 2021 وتم حسمها وإصدار إحكاماً بحق المتعاطين للمواد المخدرة”.

كما اعلنت رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية عن صدور (1007) حكماً بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة خلال عام 2021.

واوضح رئيس محكمة استئناف الرصافة الاتحادية القاضي عماد الجابري ان “محكمة الجنايات اصدرت (390) حكماً بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة، فيما اصدرت محكمة جنح الرصافة (617) حكماً بحق متعاطين للمواد المخدرة”.

واشار الجابري الى ان “محكمتي الجنايات والجنح اصدرت (885) حكماً بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة عام 2020، لافتاً الى ان عام 2019 اصدرت فيها محكمتي الجنايات والجنح(567) حكماً”.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الدروس والعبر من مظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة في كازاخستان

اخر الاخبار

الكمامة تتسبب بتوقيف قاتل بولندي هارب منذ عقدين !!

اخر الاخبار

جورج دفوني يطلق جديده مع العام الجديد

اخبار العراق

سند : الديون الداخلية بذمة الحكومة العراقية بلغت 68 ترليون دينار

اخبار العراق

نائب محافظ كربلاء: تجهيز حصة الكهرباء غير عادل

اخبار العراق

حسم (1226) دعوى مخدرات في محكمتي العمارة والرصافة عام 2021

اخبار فلسطين

التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش

اخبار فلسطين

التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش

اخر الاخبار

البيلاوي : عزم وتقدم يفشلان في الاتفاق على منصب رئيس البرلمان

اخبار العراق

صحيفة : محافظة نينوى تتصدر نسب الفساد بين المحافظات خلال عام 2021

اخبار العراق

التربية تؤكد.. تأهيل المدارس ومرافقها الخدمية من صلاحية الإدارة المحافظات

اخر الاخبار

سوني اليابانية تؤكد إنها ستؤسس شركة جديدة للسيارات الكهربائية

اخبار العراق

عالية نصيف تطالب بإنصاف ذوي القِدم في وزارة الداخلية وشمولهم بالترقيات

اخبار العراق

اليوم الاربعاء .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد والمحافظات

اخر الاخبار

اوبك تعلن عن حصة العراق من النفط لـشهر شباط ستبلغ 4.325 مليون برميل يوميا

اخبار العراق

خلية الإعلام الأمني: سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد

اخبار العراق

الرشيد يعلن توزيع رواتب المتقاعدين للشهر الجاري