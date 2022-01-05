حسم (1226) دعوى مخدرات في محكمتي العمارة والرصافة عام 2021

حسم (1226) دعوى مخدرات في محكمتي العمارة والرصافة عام 2021

المستقلة/- اعلنت رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية ان محكمة جنح العمارة حسمت (219) دعوى من دعاوى المخدرات خلال عام 2021 في مركز المحافظة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “محكمة جنح العمارة حسمت (219) دعوى من دعاوى المخدرات أصدرت فيها احكاماً مختلفة”.

واضاف ان “محكمة جنح العمارة نظرت جميع دعاوى المخدرات لعام 2021 وتم حسمها وإصدار إحكاماً بحق المتعاطين للمواد المخدرة”.

كما اعلنت رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية عن صدور (1007) حكماً بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة خلال عام 2021.

واوضح رئيس محكمة استئناف الرصافة الاتحادية القاضي عماد الجابري ان “محكمة الجنايات اصدرت (390) حكماً بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة، فيما اصدرت محكمة جنح الرصافة (617) حكماً بحق متعاطين للمواد المخدرة”.

واشار الجابري الى ان “محكمتي الجنايات والجنح اصدرت (885) حكماً بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة عام 2020، لافتاً الى ان عام 2019 اصدرت فيها محكمتي الجنايات والجنح(567) حكماً”.