حزب يؤكد.. جلسة البرلمان المقبلة ستكون لتسمية رئيس الجمهورية وليس حلّ البرلمان

المستقلة /- أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، أن الجلسة البرلمانية المقبلة ستكون لتسمية رئيس الجمهورية وليس حلّ البرلمان.

وقال عضو الكادر المتقدم في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “جلسة البرلمان التي في النية عقدها ستكون لتسمية رئيس الجمهورية وليس لحلّ البرلمان”.

وأضاف أنه “بناء على ما أعلنه السيد مقتدى الصدر في مؤتمره الصحفي من أنه لن يتدخل في شؤون الحكومة، ستعقد جلسة للبرلمان لتسمية رئيس الجمهورية وبــدوره يكلف الكتلة الأكبر بتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة”، موضحاً أن “الحوارات مستمرة مع الحزب الديمقراطي”، مشدداً على أن “حزب الاتحاد الوطني متمسك بمرشحه برهم صالح”.

وأضــاف، أن “عملية تشكيل الحكومة باتت سهلة بعد انسحاب السيد الصدر، وستشكل الحكومة بأسرع وقت”، مبيناً أن “الحزب رحب بمبادرة السعي لتشكيل الحكومة كونها تمثل شعوراً وطنياً بالمسؤولية، إضافة إلى أن رئيس حزب الاتحاد الوطني بافل طالباني رحب بكل المبادرات الساعية لتشكيل الحكومة وإنهاء الانسداد السياسي”.