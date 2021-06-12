حزب كردي يدّعي معرفته بعدد مقاعده وأسماء الفائزين في الانتخابات المقبلة

المستقلة/- كشف النائب هوشيار عبدالله عن وجود أحزاب سياسية تدعي بأنها من الآن تعرف عدد المقاعد التي ستحصل عليها في الانتخابات القادمة وتعرف أسماء الفائزين .

ونقل عبد الله في تغريدة ما حصل في اجتماع بين حزب كردي وآخر شيعي في بغداد، قائلاً  :” في اجتماع لحزب كردي مع أحد الأطراف الشيعية في بغداد، حدد ممثلو الحزب الكردي عدد مقاعدهم في الانتخابات القادمة، سياسي شيعي سألهم كيف تأكدتم من عدد مقاعدكم؟ رئيس الوفد رد ضاحكا: بل مستعدون لإعطائكم اسماء كتلتنا القادمة “.

وأضاف عبدالله :” وعن نزاهة الانتخابات يتحدثون؟! بصراحة، من الآن شفافة جداً !! “.

 

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