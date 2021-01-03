حزب الله: لن ندخل السفارة الامريكية ولن نطيح بالحكومة فما زال بالوقت متسع

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المستقلة /…أعلن الأمين العام لكتائب “حزب الله” العراقي أبو حسين الحميداوي ان عناصر الكتائب لاينوون دخول السفارة الامريكية في العاصمة بغداد خلال المسيرات والتظاهرات التي ستنطلق لأنصار الحشد الشعبي بالتزامن مع الذكرى الأولى على مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد “ابو مهدي المهندس”

وقال الحميداوي في بيان اليوم “لن ندخل اليوم إلى سفارة الشر (أي السفارة الامريكية)، ولن نطيح بهذه الحكومة، فما زال في الوقت متسع”.

وقُتل أبو مهدي المهندس برفقة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، وعدد من مرافقيهما في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار استهدفتهم لدى خروجهم من مطار بغداد الدولي في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.

واتخذت القوات الامنية العراقية تدابير امنية مشددة قبل أيام تحسبا من حدوث أي طارئ قد يرافق هذه الذكرى وقد اقدمت على قطع طرق رئيسة في العاصمة بغداد التي ستشهد تظاهرات تنديدا بحادثة الاغتيال.( النهاية)

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