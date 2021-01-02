حزب الدعوة يؤكد وجوب احترام سيادة العراق وابعاده عن الصراعات والأزمات

حزب الدعوة يؤكد وجوب احترام سيادة العراق وابعاده عن الصراعات والأزمات

المستقلة.. شدد حزب الدعوة الإسلامية على وجوب احترام سيادة العراق وابعاده عن ساحات الصراعات والأزمات

ووصف الحزب في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في” عملية غادرة قامت بها القوات الامريكية” ما حدث بأنه “تعدٍ صارخ وانتهاك فاضح للسيادة العراقية”.

وأشار الى ان “إن هذا العمل لا يمكن وصفه إلا بأنه عمل ارهابي انتهكت فيه الولايات المتحدة الامريكية المواثيق والاعراف والقوانين الدولية وتعدت فيه على دولة ذات سيادة”.

وأكد البيان موقف الحزب الثابت “بوجوب احترام السيادة العراقية واحترام ضيوفه وضرورة إبعاده عن ساحات الصراعات والأزمات والتمسك بما يحفظ كيانه وهيبته أمام مواطنيه وأمام الشعوب الأخرى”.