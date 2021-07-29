حزب أبناء النهرين يقرر مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة

المستقلة/- اعلن حوب أبناء النهرين عن مقاطعته الانتخابات وأنه لن يشارك فيها.

وقال الحزب في بيان تلقت (المستقلة) نسخة من اليوم الخميس، لقد طالبت أغلب إن لم تكن جميع القوى السياسية العراقية ونحن من بينها.. بضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والكشف عن وتقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة، والحزم في معالجة ملف الفساد الذي أخذ ينخر في جسد الدولة العراقية وأصبح ثقافة يتباهى بها المفسدون مما أهلهم لأن يجمعوا ثروات خيالية لتُستخدم بالتالي في شراء أصوات الناخبين بطرق شتى.

وأضاف للأسف.. فإن أي شي مما ذكرناه أعلاه لم يتحقق على أرض الواقع، حيث لا يزال الكثير من القتلة طلقاء.. لا بل تصاعدت وتيرة عمليات الاغتيال في الآونة الأخيرة بشكل أكبر وكان آخرها اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني قبل فترة، كذلك الحال بالنسبة للرؤوس الكبيرة في ملف الفساد والذين لا يزال العراقيون لم يرَوا أيا منهم خلف القضبان.

وتساءل: كيف ستُجرى انتخابات أعلى سلطة تشريعية في البلد في ظل هكذا أجواء؟، وكيف ستكون درجة نزاهتها ومصداقيتها؟، مؤكدا أن هذه الانتخابات لن تكون شفافة ونزيهة.

وبشأن مشاركة الكلدوآشوريين والسريان في هذه الانتخابات ضمن نظام (الكوتا)، رأى حزب أبناء النهرين أن “العملية الانتخابية هذه سيشوبها الكثير من عدم الشفافية وعدم المصداقية مما سيعيق التمثيل الحقيقي لشعبنا في البرلمان العراقي القادم وذلك بسبب عدم تعديل قانون انتخابات الكوتا حيث يسمح بصيغته الحالية بالتصويت من خارج المكون المسيحي لمرشحي الكوتا”.

وأشار الى أن “الكتل السياسية الكبيرة والمتنفذة، وبغية الاستحواذ على مقاعد الكوتا، ستعيد الكرة مرة أخرى مثلما حصل في انتخابات 2018، حين قامت كتلتي الفتح من جهة والحزب الديمقراطي الكوردستاني من جهة أخرى، بضخ آلاف الأصوات لصالح مرشحين محددين موالين لهم في قوائم الكوتا، مما أهّلهم للفوز بأغلب مقاعد الكوتا”.

واعرب عن الأسف من إن “قانون الكوتا لم يُعدل بإصرار من البعض رغم المطالبات باستحداث سجل ناخبين خاص بشعبنا وبصناديق خاصة، وذلك لحصر التصويت ضمن بيتنا القومي فقط لكي يكون الفائزون ممثلين حقيقيين لشعبنا كونهم قد جاءوا بأصوات شعبنا وليس بأصوات الغير”.

وأوضح بأن الحزب و”أمام كل هذه العوامل والظروف التي أشرنا إليها”، قرر “مقاطعته لهذه الانتخابات ولن يشارك فيها”.