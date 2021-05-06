حركة كردية تعلن مقاطعة انتخابات مجلس النواب العراقي

المستقلة /… أعلن الامين العام للحركة الاسلامية الكردستانية، عرفان علي عبد العزيز مقاطعة حركته للانتخابات النيابية العراقية.

وقال عبد العزیز في مؤتمر صحفي اليوم الخميس “خلال المرحلة الماضية لم نستطيع الدفاع عن أصوات المواطنين، لذلك نعلن مقاطعة الانتخابات النيابية العراقية”، مبينا أن “عمليات التزوير هو السبب لمقاطعة للانتخابات”.

وأضاف أن “بعض الأحزاب التي تطلق شعارات كبيرة، بدأت بوضع يدها بيد أطراف كانت تتهمها بالفساد في وقت سابق، للحصول على مقاعد برلمانية”، مشيرا إلى أن “خارطة نتائج الانتخابات واضحة من الآن كما أنه تم تحديد المناصب أيضا”. (النهاية)