حركة “إمتداد” التشرينية تنفي تحالفها مع الحكيم والعبادي والفيلي

المستقلة /… نفى الأمين العام لحركة “إمتداد” التشرينية علاء الركابي التحالف مع زعيم تحالف “عراقيون” عمار الحكيم، ومع ائتلاف دولة القانون برئاسة حيدر العبادي، ومع رئيس حزب المؤتمر الوطني آراس حبيب الفيلي لخوض الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العراق في تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال الركابي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء  “ليس هناك أي تواصل أو مداولات أو تحالفات أو مناقشات أو مفاوضات أو تفاهمات رسمية أو غير رسمية ، مباشرة أو غير مباشرة، علنية أو سرية مع هذه الجهات في الصورة أو مع غيرها من أحزاب السلطة”.

وأضاف الركابي  “لن تكون هناك أي تحالفات معهم في المستقبل لأي سبب أو ظرف لأن هذا من المبادئ الثابتة لحركة امتداد” ، مؤكدا  أن “الصورة مركبة وليست صورة حقيقية تجمعنا في مكان واحد”.

وتداولت مواقع الكترونية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر الركابي يقف إلى جنب اولئك الزعماء الثلاثة كدعاية انتخابية على تحالفهم.

و أعلن في بغداد، مطلع شهر آيار الجاري، تشكيل تحالف سياسي جديد اطلق عليه “تحالف قوى الدولة الوطنية” بزعامة الحكيم والعبادي لخوض الانتخابات المبكرة. (النهاية)

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