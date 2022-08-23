حرس الحدود يعتقل 17متسللا اجنبيا في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشف لواء حرس الحدود العاشر الذي تقع عليه مهمة حراسة الحدود العراقية الايرانية ضمن حدود محافطة ميسان بأنه اعتقل عددا من المتسللين يرمون تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية.

وقال اللواء في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان مفارز اللواء تمكنت من اعتقال 17متسلا عبر الشريط الحدودي ضمن قاطع المسؤولية، منوها الى ان المتسللين من جنسيات اجنبية مختلفة دون ان يوضح اكثر.

واوضح البيان أن المتسللين حاولوا اجتياز الشريط الحدودي بطريقة غير شرعية وقد جرى تسليم جميع الحالات أصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية

واشار الى ان مفارز اللواء تمكنت ايضا، من ضبط سلاح نوع كلاشينكوف عدد (4) وعتاد خفيف (300) اطلاقة .

واكد أن ذلك جاء بالاستناد الى معلومات دقيقة ومن خلال كمائن محكمة لمنع اي محاولة للتسلل او التهريب ، ضمن الشريط الحدودي الفاصل بين الجانبين الايراني والعراقي ، من الجهة الشرقية لمحافظة ميسان .