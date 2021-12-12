حرب : المحكمة الاتحادية ستؤجل النطق بالحكم بدعوى الطعن بالانتخابات

المستقلة /- توقع خبيران قانونيان أن تؤجل المحكمة الاتحادية النطق بالحكم في الدعوى المقدمة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري لـ “إلغاء نتائج الانتخابات” الى يوم آخر، عازين التأجيل إلى أسباب “سياسية” أو لاستكمال الادلة.

ورأى الخبير القانوني، طارق حرب، أن تلجأ المحكمة الاتحادية إما إلى تأجيل النطق بالحكم في دعوى رئيس تحالف الفتح المقررة في يوم غد الاثنين، أو اعتبارها “الجلسة” استكمالاً للجلسات السابقة.

ورجح حرب، في حديث لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: عدم النطق بالحكم بسبب الظروف السياسية الحالية، ورغبة منها “الاتحادية” في الإحاطة بالدعوى من أوجهها القانونية، موضحاً أن التأجيل سيكون إلى زمن قصير لن يتعدى ثلاثة أيام.

وفي السياق نفسه، ذهب الخبير القانوني حيدر الصوفي إلى توقع زميله حرب، في تأجيل جلسة يوم غد الاثنين، للتدقيق أو لمزيد من الوقت في صياغة الحكم. وقال الصوفي، لـ”الصباح”: إن المحكمة الاتحادية مستقلة ولا تخضع للضغوط، كما أنه لا توجد مصلحة لأحد في الضغط عليها، موضحاً أن الفرقاء السياسيين جميعاً مع حسم الدعوى بأسرع وقت.

وأضاف أن المصادقة على نتائج الانتخابات متوقفة على بت المحكمة في الدعوى، مبيناً أن الاتحادية تحتاج الى مزيد من الوقت لتدقيق الأدلة المقدمة إليها.وتابع الصوفي أنه من الممكن أن يتأجل البت في الدعوى لأسباب أخرى، كأن ترى المحكمة ضرورة الاستماع إلى رأي خبراء قانونيين، أو أن تستفسر من صاحب الدعوى بخصوص الادلة التي قدمها.

ولفت إلى أن القضاء لا يتعجل في إصدار حكمه في القضايا المهمة والخطيرة، ويكون مضطراً إلى التأني بهدف تدقيق الأدلة ومراعاة حق طرفي القضية “الداعي والمدعى عليه”، طبقاً لما أكده الدستور، مشيراً إلى أنه من الطبيعي جداً أن تتأخر المصادقة على نتائج الانتخابات لحين حسم القضية، لأن الطعون تؤثر بالنتائج في مثل هذه القضايا، كما أنه من غير المعلوم عدد مرات التأجيل بحسب ظروف المحكمة وحاجتها للوقت.قانونيان: جلسة النطق بحكم دعوى إلغاء نتائج الانتخابات ستتأجل

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

تقرير : ارتفاع صادرات العراق النفطية الى امريكا لتصل الى 248 ألف برميل

اخبار العراق

الصحة تدعو الى تشديد الاجراءات في المنافذ الحدودية وفحص الوافدين

اخر الاخبار

اليوم.. ستقام واحدة من أقوي مباريات الدوريات الأوروبية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

اخر الاخبار

اليوم الاحد .. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

اخبار العراق

حرب : المحكمة الاتحادية ستؤجل النطق بالحكم بدعوى الطعن بالانتخابات

اخر الاخبار

اختصاصي مناعة يؤكد.. اللقاحات المعززة قد تحمي من سلالة اوميكرون

اخبار العراق

الكاظمي يتلقى اتصال من محمد بن سلمان بمناسبة مئوية الدولة العراقية

اخبار العراق

الكاظمي يتلقى اتصال من محمد بن سلمان بمناسبة مئوية الدولة العراقية

اخبار العراق

رئيس الجمهورية برهم صالح مقالة بمناسبة مئوية تأسيس الدولة العراقية

اخبار العراق

نجاة شاعر في ميسان من محاولة اغتيال 

اخر الاخبار

الفكر والعاطفة في التاريخ والمجتمع

اخبار فلسطين

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تواصل حملاتها الأمنية في جنين…وحماس في مأزق

اخبار العراق

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لكلية آداب بغداد

اخر الاخبار

شيرين تفاجئ جمهور ” أم الإمارات” بحلاقة شعرها

اخر الاخبار

“قلب ستة تسعود” تحلق عاليا بالمغربية ليلى المفضالي

اخبار العراق

كتاب جديد عن تاريخ العراق: الارض والشعب والدولة

اخبار العراق

أمير دولة قطر يهنئ العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية