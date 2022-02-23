حذف جميع كليبات “عمرو دياب” من قناته على يوتيوب

المستقلة /- خبرني – تفاجأ جمهور المطرب عمرو دياب بحذف جميع أغانيه من قناته الرسمية على اليوتيوب باستثناء بعض ڤيديوهات حفلاته الأخيرة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا وتكهنات بين رواد السوشيال ميديا حول تحضيره مفاجأة سيعلن عنها قريبا.

ويستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائي، في 24 من شهر فبراير الجاري، على مسرح أبو بكر سالم بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكان آخر أعمال الهضبة عمرو دياب أغنية “خلي الحجر ينطق”، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، ومن إنتاج شركة ناي.