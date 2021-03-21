حدث مهم على كوكب الأرض خلال ساعات

المستقلة /- قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا”، إن كويكب، يطلق عليها الباحثون 2001 – FO 32، يبلغ عدة مئات من الأمتار، سيقترب من الأرض، الأحد، على مسافة حوالي مليوني كيلومتر.

وطمأن علماء الفضاء سكان كوكب الأرض بشأن اقتراب الكويكب من أقرب نقطة من الأرض، وأشاروا إلى أن ذلك لا يشكل أي تهديد.

وقال ديتليف كوشني، وهو أحد خبراء الكويكبات في وكالة الفضاء الأوروبية: “الكويكب مستقر، ليس في مسار محفوف بالمخاطر، مضيفا أن الجسم السماوي سيكون متاحا للرؤية من قبل علماء الفلك الهواة بالمعدات المناسبة وسيكون على مسافة أكبر 5 مرات من المسافة بين كوكب الأرض والقمر”.

وأوضح بول شوداس، مدير مركز “دراسات الأجسام القريبة من الأرض” الذي يدير مختبر “الدفع النفاث” لناسا في جنوب كاليفورنيا: “نحن نعرف المسار المداري للكويكب2001/ FO 32″ حول الشمس بدقة شديدة، نظرا لأنه تم اكتشافه قبل 20 عاما، ويجري تعقبه منذ ذلك الحين”.

وسينطلق هذا الكويكب، الذي يدور حول الشمس مرة واحدة كل 810 أيام، بالقرب من الأرض بسرعة حوالي 124 ألف كيلومتر في الساعة.

وقالت “ناسا” إن الكويكب سيواصل رحلته، ولن يقترب من الأرض مرة أخرى حتى عام 2052.

ويعتزم العلماء انتهاز فرصة اقتراب الكويكب من الأرض لدراسته عن كثب.

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