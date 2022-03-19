حدادا على زوجته السابقة..كاظم الساهر يلغي جميع حفلاته

المستقلة/- كشف مصدر مطلع أن النجم العراقي كاظم الساهر قرر الغاء جميع حفلاته المقررة هذا الشهر في الولايات المتحدة.

وقال المصدر ان قيصر الاغنية العربية ابلغ متعهد الحفلات في مدينة شيكاغو الامريكية حيث يتواجد الان ضمن جولة فنية استعداده لتحمل الخسائر مقابل الغاء الحفلات المتبقية ضمن الجولة التي يقوم بها.

ويأتي قرار الساهر هذا فور تلقيه نبأ وفاة زوجته السابقة وام ولديه وسام وعمر، يوم امس في العراق.

وأشار الى ان النجم العراقي انتابته حالة من الحزن الشديد بعد سماعه خبر رحيل زوجته السابقة، ولاسيما انه يحتفظ بعلاقة مودة مع ام أبناء رغم الانفصال، حتى انه لم يتزوج بعدها.