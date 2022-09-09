حدادا على الملكة اليزابيث …إيقاف الدور الإنكليزي الممتاز لاشعار آخر

المستقلة/- قررت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز تأجيل مباريات الجولة السابعة من المسابقة رسميا لحين إشعار آخر بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكانت الملكة إليزابيث توفيت أمس الخميس عن عمر يناهز 96 عاما، بعد ما يزيد عن 70 عاما قضتها على عرش بريطانيا.

وأعلنت الحكومة البريطانية حالة الحداد في البلاد بعد وفاة الملكة، وهو ما يتبعه إيقاف وتأجيل العديد من الأحداث من بينها المنافسات الرياضية.

ويعد نادي ليفربول أبرز المستفيدين من قرار تأجيل الجولة السابعة من الدوري ، في ظل حاجته لترتيب أوراقه بعد الخسارة الثقيلة برباعية مقابل هدف، التي تعرض لها الأربعاء الماضي أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول في الجولة السابعة مع ضيفه ولفرهامبتون.

من ناحية أخرى جاء التأجيل في وقت مثالي لفريق تشيلسي، الذي يبدأ مشروعا جديدا مع المدرب جراهام بوتر، الذي تم تعيينه مؤخرا عقب إقالة الألماني توماس توخيل.

التأجيل سيمنح بوتر فرصة أكبر للتعرف على لاعبيه وتحديد التشكيل الأساسي وطريقة اللعب المناسبة قبل العودة للمباريات.

جدير بالذكر أن تشيلسي، الذي يحتل المركز السادس برصيد 10 نقاط، سيحل ضيفا على فولهام في الجولة السابعة.

مانشستر يونايتد هو الآخر تعرض للخسارة في الدوري الأوروبي أمام ريال سوسييداد (0-1)، ليعود للتعثر بعد 4 انتصارات متتالية.

فترة التوقف الناتجة عن تأجيل الجولة السابعة ستُبعد فريق المدرب إيريك تين هاج عن الضغوط، وستمنحه فرصة أكبر للعمل على حل مشاكل ‘الشياطين الحمر’ قبل تفاقمها.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد يحتل حاليا المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي، فيما يواجه مضيفه كريستال بالاس بالجولة السابعة.

اما ليستر سيتي فقد فشل في تحقيق أي انتصار منذ بداية الموسم الحالي، واكتفى بحصد نقطة واحدة من أول 6 جولات، ليتذيل ترتيب ‘بريميرليج’.

ومن المقرر أن يستضيف ليستر سيتي نظيره أستون فيلا بالجولة السابعة من الدوري الإنكليزي.

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