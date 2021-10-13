حجم تجارة الصين الخارجية 4 تريليون

المستقلة /- أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية، اليوم الأربعاء، ان اجمالي الواردات والصادرات للبلاد توسعت بنسبة 22.7 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 28.33 تريليون يوان (حوالي 4.38 تريليون دولار أميركي) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021.

وحسب الهيئة العامة للجمارك، سجل الرقم زيادة بنسبة 23.4 بالمئة عن مستواه قبل انتشار وباء كورونا في عام 2019.

واستمر كل من التصدير والاستيراد بتحقيق نمو مزدوج الرقم في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، لتنمو بنسبة 22.7 بالمئة و22.6 بالمئة عن العام السابق بالترتيب.

وفي شهر ايلول وحده، ارتفعت واردات وصادرات البلاد بنسبة 15.4 بالمئة على أساس سنوي، بتراجع 3.5 نقطة مئوية عن آب.