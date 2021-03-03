حتاحت للمستقلة : استقرار الموقف الوبائي في العراق أمر مطمئن

المستقلة /- سرى جياد/ طمأن رئيس فريق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية وائل حتاحت باستقرار الوضع الوبائي في العراق حاليا.

وقال حتاحت” للمستقلة”لاحظنا خلال العشرة أيام الماضية استقرار بعدد الاصابات بعد ارتفاعه واصبح مبالغا فيه، لكن توقفت الزيادة وهذا شئ مطمئن جدا،ممايعني تطبيق الإجراءات الوقائية بصورة جيدة.

وأوضح امكانية انخفاض المرض خلال الفترة القادمة اذا ماتم استمرار الالتزام بالوقاية من قبل الجميع، مشيرا إلى خصوصية كل محافظة من حيث وقت حدوث الارتفاع والهبوط بعدد الاصابات.

ووصف حتاحت المنحة الصينية من لقاح سينوفارم بانها شئ ايجابي وبداية توفره تكون فرصة للقضاء على المرض بالاضافة للقاحات التي وردت من الصين ستكون هناك كميات لابأس بها من اللقاحات ضمن مرفق كوفاكس الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وغافي ستورد عن طريقه.