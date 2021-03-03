حتاحت للمستقلة : استقرار الموقف الوبائي في العراق أمر مطمئن

المستقلة /- سرى جياد/ طمأن رئيس فريق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية وائل حتاحت باستقرار الوضع الوبائي في العراق حاليا.

وقال حتاحت” للمستقلة”لاحظنا خلال العشرة أيام الماضية استقرار بعدد الاصابات بعد ارتفاعه واصبح مبالغا فيه، لكن توقفت الزيادة وهذا شئ مطمئن جدا،ممايعني تطبيق الإجراءات الوقائية بصورة جيدة.

وأوضح امكانية انخفاض المرض خلال الفترة القادمة اذا ماتم استمرار الالتزام بالوقاية من قبل الجميع، مشيرا إلى خصوصية كل محافظة من حيث وقت حدوث الارتفاع والهبوط بعدد الاصابات.

ووصف حتاحت المنحة الصينية من لقاح سينوفارم بانها شئ ايجابي وبداية توفره تكون فرصة للقضاء على المرض بالاضافة للقاحات التي وردت من الصين ستكون هناك كميات لابأس بها من اللقاحات ضمن مرفق كوفاكس الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وغافي ستورد عن طريقه.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مجلس النواب الليبي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات العامة فى الموعد المحدد

اخر الاخبار

الحلبوسي يستقبل السفير الأميركي ماثيو تولر

اخر الاخبار

ضغوط من قبل البارزاني على عائلة الطالباني لاطلاق سراح المتهمين بمحاولة اغتيال غالب محمد

اخر الاخبار

الصحة تؤكد انها اوصت اللجنة العليا بفرض حظر شامل ولمدة 10 ايام

اخبار مصر

تجديد تعيين أبو الغيط  أمينا عام للجامعة العربية لفترة جديدة

اخر الاخبار

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل انطلاق الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية

اخبار السعودية

مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

اخبار السعودية

مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

اخر الاخبار

أبو الغيط يبحث مع مريم الصادق المهدي الدعم العربي لعملية الانتقال في السودان

اخر الاخبار

كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يستضيف إشبيلية في مباراة حاسمة

اخر الاخبار

إثيوبيا  ترد على بيان مصر والسودان بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

فيديو.. تامر عاشور يتصدر التريند بـ”بقول عادي”

اخبار مصر

مصر تنفى إطلاق رابط إلكتروني لنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

اخر الاخبار

تعرف على أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الاربعاء

اخر الاخبار

سامسونغ تتطلق هاتفها الذكي Galaxy A32 في الهند

اخر الاخبار

مسؤولة بريطانية : زيادة طبقات الكمامة تزيد من فاعليتها وتمنع الاصابة بكورونا

اخر الاخبار

باحثون : تناول حصتين من الفاكهة و3 من الخضراوات للحصول على حياة أطول