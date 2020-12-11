حبس الاعلامي تامر امين بارز لعامين بتهمة التحرش

المستقلة /- أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، حكمها بحبس الإعلامي المصري تامر أمين، بالحبس سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.

وبحسب ما ذكر موقع مصراوي، فقد كشفت التحقيقات في القضية أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة، قام بعض لاعبي المنتخب المصري بالتحرش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات.

من جانبه، قال الإعلامي المصري تامر أمين إنه سيتخذ الإجراءات القانونية ويسلك الطرق القضائية بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر.

وأضاف أنه يحترم أحكام القضاء ولا يجب التعليق عليها، مشيرًا إلى أن سيتخذ الإجراءات القانونية لحفظ الحقوق، كما سيطعن على الحكم الصادر بحبسه.