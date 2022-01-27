حاولوا التسلل من سوريا .. الجيش الأردني يقتل 27 مهرب مخدرات

 

المستقلة/-قال متحدث عسكري، الخميس، إن الجيش الأردني قتل 27 من مهربي المخدرات حاولوا التسلل عبر الحدود مع سوريا لتهريب كميات كبيرة من المخدرات تحت غطاء كثيف من الثلوج.

وقال المتحدث “تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا مع المهربين… ما أدى إلى مقتل 27 شخصاً وإصابة عدد من المهربين وفرارهم الى العمق السوري، وبسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة”.

وفي السادس عشر من الشهر الجاري قتل ضابط أردني وأصيب ثلاثة جنود من حرس الحدود في اشتباك وقع مع مهربي مخدرات عند الحدود الأردنية السورية، على ما أعلن الجيش.

وشدد الأردن الذي يستضيف نحو 1.6 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في سوريا في آذار/مارس 2011، الإجراءات عند حدوده مع سوريا. وتؤكد وزارة الداخلية أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن.

وعقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لفترة تراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتهما إلى السجن ثلاث سنوات.

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