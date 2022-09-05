حامد سليمان زاده اول إيراني ضمن حكام جوائز “جولدن جلوب”

المستقلة/-منصور جهاني/.. إختير الناقد والباحث والمحاضر الدولي والمخرج الإيراني حامد سليمان زاده ضمن لجنة تحكيم الدورة الـ80 لجوائز جولدن جلوب 2023 في الولايات المتحدة.

وبهذا يكون حامد سليمان زاده الذي سبق له أن شغل منصب حکم مهرجانات سينمائية عالمية مرموقة ومهمة (مثل کان ، و برلين ، و غوتنبرغ ) أول إيراني يلعب دور حكم في قسم السينما لحفل توزيع جوائز “جولدن جلوب” Golden Globe Awards.

وتم تقديم الدعوة من جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود مسؤولة عن تنظيم حفل جولدن جلوب في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، ومن المقرر عقد نسخته الثمانين في كانون الثاني/يناير 2023 في بيفرلي هيلز ، لوس أنجلوس.

وجمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود (HFPA ) منظمة غير ربحية من الصحفيين والمصورين الذين يقدمون تقارير عن الأنشطة التلفزيونية والسينمائية الأمريكية لوسائل الإعلام المرئية والمكتوبة.

وتضم هذه الرابطة حوالي 105 أعضاء من 55 دولة ، وفي هذا العام ، مع تغييرات جديدة ، قامت بدعوة أكثر من 100 من النقاد والصحفيين من مختلف دول العالم للتصويت فی حفل جولدن جلوب.

يشار الى أن جوائز جولدن جلوب هي مجموعة من الجوائز التي يتم تقديمها كل عام في أمريكا من قبل أعضاء جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود لأفضل إنتاج سينمائي وتلفزيوني محلي وأجنبي.