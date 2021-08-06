حامد الموسوي : رفع علم كردستان في إيران اساءة لسيادة العراق

المستقلة / علي النصر الله / .. اكد النائب عن تحالف الفتح حامد عباس الموسوي ، مساء الجمعة ، إن “رفع علم اقليم كردستان دون العلم العراقي الاتحادي عند استقبال رئيس إقليم كردستان العراق  من الحكومة الايرانية خلافا للأعراف الدبلوماسية واساءة لسيادة العراق “.

وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “رفع علم الاقليم بهذه الطريقة فيه اساءة بالغة لسيادة العراق ، ويتناقض تماما مع توجه الحكومة الإيرانية في حرصها على وحدة العراق واحترامها لسيادته “.

واستنكر الموسوي  ، ما اقدمت عليه الحكومة الايرانية ، وعدها سابقة خطيرة ، وطالب بالتفسير عن رفعها لعلم إقليم كردستان العراق “.

ودعا وزارة الخارجية العراقية الى تقديم مذكرة احتجاج واستنكار لهذا التصرف غير المقبول وغير مرضي والخادش للعلاقات العميقة بين العراق وإيران “.

وأشار الى إن “العراق بلد واحد موحد ولديه علم واحد وحيد يمثله في المحافل الدولية والاقليمية ولا بديل عنه مطلقا ، هو علم جمهورية العراق “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الاتصالات: المباشرة بتنصيب الحزم الضوئية لمشروع ’ميترو بغداد’

اخبار العراق

صحة الأنبار تدق ناقوس الخطر بعد امتلاء ردهات عزل مصابي كورونا

اخر الاخبار

المعنى الإنساني وسلطة المعرفة

اخبار العراق

حامد الموسوي : رفع علم كردستان في إيران اساءة لسيادة العراق

اخر الاخبار

توقعات .. هل ترجع هيبة لاهور شيخ جنكي مثل ماكانت.. ام يُسجَن؟

اخبار العراق

نصيف: (اقتصاديات الأحزاب) تحاول الاستحواذ على الشركات والمؤسسات الحكومية

اخر الاخبار

حسن الخلاطي : ستكون هناك معجزة للسيطرة على إصابات كورونا في عاشوراء

اخر الاخبار

حسن الخلاطي : ستكون هناك معجزة للسيطرة على إصابات كورونا في عاشوراء

اخبار العراق

لجنة الصحة النيابية تكشف للمستقلة حقيقة فرض حظر التجوال

اخر الاخبار

منظمة الصحة العالمية تفجر مفاجأة مقلقة حول متحور دلتا

اخر الاخبار

إعلام عبري: طائرة تحمل مسؤولا بحرينيا رفيعا لإسرائيل الجمعة

اخر الاخبار

صافرات الإنذار تدوي في الجولان والجليل الأعلى قرب لبنان

اخر الاخبار

الكويت تؤكد عزمها توسيع العلاقات مع إيران

اخبار الاردن

الاردن : القصة الكاملة لجريمة قتل طبيب الزرقاء

اخر الاخبار

موسم الحرائق.. اخماد نيران نشبت ببناية تجارية في بغداد

اخر الاخبار

انحراف طائرة ايرانية اثناء اقلاعها وسلطة الطيران تبرأ مطار النجف

اخبار العراق

ذي قار .. اكثر من اربعة آلاف مواطن تلقوا لقاح كورونا في 24 ساعة الماضية