حامد الموسوي : رفع علم كردستان في إيران اساءة لسيادة العراق

المستقلة / علي النصر الله / .. اكد النائب عن تحالف الفتح حامد عباس الموسوي ، مساء الجمعة ، إن “رفع علم اقليم كردستان دون العلم العراقي الاتحادي عند استقبال رئيس إقليم كردستان العراق من الحكومة الايرانية خلافا للأعراف الدبلوماسية واساءة لسيادة العراق “.

وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “رفع علم الاقليم بهذه الطريقة فيه اساءة بالغة لسيادة العراق ، ويتناقض تماما مع توجه الحكومة الإيرانية في حرصها على وحدة العراق واحترامها لسيادته “.

واستنكر الموسوي ، ما اقدمت عليه الحكومة الايرانية ، وعدها سابقة خطيرة ، وطالب بالتفسير عن رفعها لعلم إقليم كردستان العراق “.

ودعا وزارة الخارجية العراقية الى تقديم مذكرة احتجاج واستنكار لهذا التصرف غير المقبول وغير مرضي والخادش للعلاقات العميقة بين العراق وإيران “.

وأشار الى إن “العراق بلد واحد موحد ولديه علم واحد وحيد يمثله في المحافل الدولية والاقليمية ولا بديل عنه مطلقا ، هو علم جمهورية العراق “.