حامد المطلك : الاحزاب السنية متصارعة فيما بينها وغير متفاهمة لغاية الان

المستقلة /- أكد رئيس حزب الحوار والتغيير حامد المطلك، أن الاحزاب السنية متصارعة فيما بينها وغير متفاهمة، محذرا ان الصراع السياسي سيؤدي بالعراق الى الهاوية.

وقال المطلك في حوار تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “الاحزاب السنية متصارعة فيما بينها وغير متفاهمة لغاية الان”، مبينا أن “كل الاحزاب تتصارع فيما بينها والبلد يذهب الى الهاوية”.

وأضاف، أن “بعض القوى السياسية تبحث على التحالفات قبل الانتخابات لتشكيل الكتلة الأكبر”، مشيرا الى أن “الحوارات الانتخابية التي تجري الان طبيعية جدا”.

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن، امس الثلاثاء، أنه قرر مبدئيا التحالف مع كتلة الفتح خلال الدورة المقبلة، مشيرا الى وجود تفاهمات مع الفتح بهذا الخصوص.

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