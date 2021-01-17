حالة نادرة .. طفلة مولودة بـ 12 إصبعا

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المستقلة /- كشفت إحدى الأمهات عبر مقطع متداول على تطبيق تيك توك أن طفلتها مولودة بـ 12 إصبعًا، حيث يوجد إصبع إضافي في كل يد، لكنها تعرضت للتنمر والتعليقات القاسية.

قالت الأم وتدعى «سارة ماكسون» أن زوجها يعاني من حالة «تعدد الأصابع»، وورثها لابنته الرضيعة، حيث ولدت بإصبع خنصر إضافي في كل يد متصل عبر قطعة رقيقة من الأنسجة.

شاركت سارة مقطعًا على تطبيق TikTok يظهر فيه يدي ابنتها، بعدما اعتقد الناس في البداية أن صورها مزيفة.

وعندما سألها المستخدمون عما إذا كانت خائفة من قطع الإصبع جراحيًا، قالت سارة: “ليس كثيرًا فما أخشاه أكثر هو أن ينقطع، لأنه يعلق أحيانًا في الأشياء.. فالأمر يبدو مرعبًا في كل مرة نغير لها فيها ملابسها”.

كشفت سارة أنهم يخططون لاستئصال الإصبعين، لكن الجراحة تأخرت بسبب تفشي وباء كورونا، وتابعت الأم: “لم نتمكن من التخلص منه حتى الآن بسبب كورونا”.

ومما يجعل حالة ابنتها نادرة، هو تكون الأظافر على الإصبعين، لكن الجيد في الأمر هو عدم تكون عظام، مما يسهل إزالتها جراحيًا.

حصدت مقاطع الفيديو الخاصة بها التي تشرح الحالة ملايين المشاهدات، لكن المتصيدون القاسيون لم يرحموها بتعليقاتهم السيئة.

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