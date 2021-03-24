رفيق دربى..حاكم دبي ينعى أخاه حمدان بن راشد وزير مالية الإمارات

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نعي محمد بن راشد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أخاه حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقال بن راشد في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم”.

من جهته، أعلن ديوان حاكم دبي الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في الإمارة لمدة 10 أيام، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة 3 أيام، بدءا من غد الخميس وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري.

وحمدان بن راشد هو وزير المالية الإماراتية أيضا منذ عام 1971، أي منذ قيام الاتحاد بين الإمارات، وهو من مواليد عام 1945.

هو الابن الثاني لراشد بن سعيد آل مكتوم وأخ شقيق لمكتوم بن راشد، وأخ شقيق لمحمد بن راشد حاكم دبي، وهو أيضا أخ شقيق لأحمد بن راشد نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

الحكومة المصرية تحذر المواطنين من زيادة إصابات كورونا في رمضان

اخر الاخبار

السيسي: نرفض سياسة الأمر الواقع وسد النهضة قضية حياة

اخبار العراق

المستقلة … تنشر اسماء مرشحي التشكيل الجديد لقضاة المحكمة الإتحادية

اخبار الاردن

الجيش الأردني يكشف تدمير مركبة محملة بالمخدرات على الحدود مع سوريا

اخر الاخبار

دبي.. تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية 3 أيام واعلان الحداد 10 أيام 

اخبار العراق

بارزاني والغانمي يؤكدان على ضرورة تسريع الخطى بتطبيق اتفاقية سنجار

اخر الاخبار

السعودية تحبط تهريب 11 مليون قرص مخدر

اخر الاخبار

السعودية تحبط تهريب 11 مليون قرص مخدر

اخر الاخبار

عودة شريهان إلى الشاشة في رمضان 2021

اخر الاخبار

رفيق دربى..حاكم دبي ينعى أخاه حمدان بن راشد وزير مالية الإمارات

اخر الاخبار

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل عاصفة قادمة من ليبيا تضرب مصر

اخر الاخبار

الخرطوم تنفى إتخاذ إجراءات إضافية بعد تزايد الإصابات بكورونا

اخر الاخبار

القبض على فاشينيستا كويتية بتهمة تعاطي المخدرات

اخر الاخبار

شقيقة سعاد حسني تفجر مفاجأة عن جثمانها

اخبار الاردن

حكم بحبس عريس الهليكوبتر في الاردن

اخبار مصر

تحرك عاجل من هيئة قناة السويس بعد حادثة السفينة

اخبار العراق

كلية المصطفى الجامعة.. تعتمد اساليب تفاعلية متطورة