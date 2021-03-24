رفيق دربى..حاكم دبي ينعى أخاه حمدان بن راشد وزير مالية الإمارات

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نعي محمد بن راشد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أخاه حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقال بن راشد في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم”.

من جهته، أعلن ديوان حاكم دبي الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في الإمارة لمدة 10 أيام، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة 3 أيام، بدءا من غد الخميس وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري.

وحمدان بن راشد هو وزير المالية الإماراتية أيضا منذ عام 1971، أي منذ قيام الاتحاد بين الإمارات، وهو من مواليد عام 1945.

هو الابن الثاني لراشد بن سعيد آل مكتوم وأخ شقيق لمكتوم بن راشد، وأخ شقيق لمحمد بن راشد حاكم دبي، وهو أيضا أخ شقيق لأحمد بن راشد نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.