حاكم دبي يطلق أكبرحملة لتوزيع 100 مليون وجبة طعام في 20 دولة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أطلق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حملة 100 مليون وجبة، وهي أكبر حملة من نوعها في توزيع 100 مليون وجبة في 20 دولة في المنطقة.

وقال حاكم دبي في تغريدة على موقعه الرسمي في “تويتر”: “الإخوة والأخوات .. دفعت جائحة كوفيد العديد من الشعوب لتحديات معيشية غير مسبوقة.. يوجد 52 مليون شخص مهدد بالجوع على بعد 4 ساعات منا فقط .. نطلق اليوم حملة 100 مليون وجبة .. أكبر حملة من نوعها لإطعام الطعام وتوزيع 100 مليون وجبة في 20 دولة في المنطقة”.

وتابع “سنعمل مع الجمعيات الإنسانية والشركات ورجال الأعمال وأهل الخير في دولة الإمارات لإرسال 100 مليون رسالة خير ومحبة للمحتاجين والفقراء في شهر الخير.. إطعام الطعام خير ما نتقرب به في شهر الصيام.. وبلادنا محفوظة بهذا الخير”.

 

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